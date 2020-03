VIDEO Darussafaka-Virtus Bologna 96-106: highlights e sintesi. Vu Nere trascinate dalle magie di un Milos Teodosic da 21 punti

Vittoria fondamentale quella ottenuta oggi dalla Virtus Bologna a porte chiuse sul campo neutro della Stark Arena di Belgrado contro i turchi del Darussafaka in un vero e proprio spareggio valevole per la qualificazione ai quarti di finale dell’EuroCup 2019-2020 di basket maschile. I bianconeri si sono imposti per 106-96 grazie ad una prestazione superlativa di Milos Teodosic da 21 punti, 3/4 da due, 4/4 da tre e 3/3 ai liberi oltre a 6 assist. Le Vu Nere chiudono così al secondo posto il gruppo E e se la vedranno ai quarti contro il Monaco in una serie al meglio dei tre incontri con lo svantaggio del fattore campo. Di seguito il video con gli highlights della sfida:

VIDEO HIGHLIGHTS DARUSSAFAKA-VIRTUS BOLOGNA EUROCUP 2020:

[embedded content]

erik.nicolaysen@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Loading…

Loading…

Credit: Ciamillo