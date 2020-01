VIDEO Dinamo Sassari-Trento 87-90, Serie A 2020 basket: Alessandro Gentile, la tripla della vittoria che fa cadere il PalaSerradimigni

Il sapore è quello della vittoria per Alessandro Gentile: a casa di suo fratello Stefano, il PalaSerradimigni, è lui l’uomo che porta la Dolomiti Energia Trentino a sbancare il fortino del Banco di Sardegna Sassari per 87-90 nell’anticipo della ventesima giornata della Serie A 2019-2020. Benché il ruolo di MVP della partita spetti al centro bianconero Justin Knox, è la guardia ex Treviso e Milano a portare all’Aquila Basket un successo meritato per l’andamento della partita, ma quasi scivolato via a causa della tripla a quattro secondi dalla fine di Michele Vitali per l’87-87.

Trento, con questo successo, sale a quota 18 in classifica riagganciando il gruppo delle ottave, mentre Sassari resta seconda, ma a 4 punti dalla Virtus Bologna.

LA TRIPLA DELLA VITTORIA DI ALESSANDRO GENTILE

Credit: Ciamillo