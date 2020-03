VIDEO – Emilio Fede si scusa: “Basta polemiche, “grazie” Prof. Ascierto”

Emilio Fede, solidarietà e vicinanza al Prof. Ascierto

Emilio Fede, storico direttore del Tg 4, interviene, in un video pubblicato da Quotidiano Roma, nella polemica che ha coinvolto, suo malgrado, il professor Paolo Antonio Ascierto, e la conseguente messa in onda di un servizio molto discusso a Striscia la notizia. Fede nella serata di ieri ha chiamato Ascierto per portargli le sue «scuse» e la sua solidarietà. Intanto sui social si diffonde l’hasthag #iostoconascierto.

Calciomercato Napoli, rilancio per Tsimikas: l’intenzione è bruciare la concorrenza dell’Inter

Ufficiale, la FIFA prorogra i trasferimenti e i contratti dei calciatori

Lecce, Sticchi Damiani: ”Gli stipendi possono saltare se la stagione è a rischio”

Il Napoli segue Marc Cucurella: piace per la fascia sinistra

Spadafora: “Serie A, si riprende a giocare il 3 maggio”

Mertens – Futuro da dirigente per l’uomo dei record

Calciomercato Napoli – Si inserisce l’Inter per Tsimikas

Napoli-Barcellona, da Nyon spunta una nuova data

VIDEO – Hysaj, lancia la sfida a tutta la difesa azzurra

Cassano polemico: “Se Ilicic fosse stato alla Juve ne parlerebbe tutto il mondo”

VIDEO – Da Zielinski a Demme, azzurri social e senza sosta

CONTENUTI EXTRA

Morti 2 dipendenti Poste nel bergamasco