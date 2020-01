VIDEO Kobe Bryant, le giocate indelebili del fuoriclasse che ha segnato per sempre un’era della NBA

Si è spento in giornata, vittima di un fatale incidente in elicottero, la leggenda Kobe Bryant, uno dei più grandi giocatori nella storia del basket. Figlio d’arte, cresciuto in Italia e grande tifoso del Milan, Kobe ha giocato in NBA, con la maglia dei Los Angeles Lakers, per 20 anni (dal 1996 al 2016). In quest’arco di tempo Bryant ha vinto cinque titoli (2000, 2001, 2002, 2009 e 2010) e disputato, in tutto, sette finali. Inoltre, ha conquistato due titoli di MVP delle finals (2009 e 2010), uno di MVP della stagione regolare (2008), è stato selezionato per 18 all star game e ha fatto parte 11 volte dell’All-NBA first team. Con la maglia della nazionale statunitense, inoltre, ha conquistato due Ori olimpici a Pechino 2008 e a Londra 2012.

Negli anni Kobe, che attualmente siede al quarto posto nella classifica dei migliori marcatori all time della storia NBA, si è reso autore di alcune prestazioni a dir poco fantastiche, tra cui spiccano gli 81 punti segnati nel match del 22 gennaio 2006 contro i Toronto Raptors (solo Wilt Chamberlain ha saputo fare una prestazione individuale migliore con il famoso incontro da 100 punti), e di tantissimi canestri decisivi. Di seguito noi di OA Sport abbiamo deciso di onorare il fuoriclasse statunitense con una serie di video riguardanti le sue giocate più iconiche.

IL MATCH DA 81 PUNTI CONTRO I TORONTO RAPTORS

[embedded content]

TUTTI I CANESTRI DECISIVI ALLO SCADERE DI KOBE BRYANT

[embedded content]

LA PROVA DI KOBE BRYANT IN GARA 7 DELLE FINALS 2010

[embedded content]

L’ULTIMO MATCH DELLA CARRIERA DI KOBE

[embedded content]

Foto: Lapresse