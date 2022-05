Video – Gol stupendo di Kvaratskhelia

Kvicha Kvaratskhelia, promesso sposo del Napoli per la prossima stagione, continua a brillare in Georgia. Il classe 2001 della Dinamo Batumi, ieri nella partita di campionato contro il Dila Gori ha sfoderato un’altra prestazione sontuosa. Kvaratskhelia si è reso grande protagonista nel 3-0 per la sua squadra con un gol splendido. Ecco il video: