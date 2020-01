VIDEO LeBron James piange per la morte di Kobe Bryant: la commozione del campione dei Lakers all’aeroporto di Los Angeles

Storie di rivalità, storie di rispetto. LeBron James e Kobe Bryant avevano vissuto così la loro carriera, su fronti opposti: la stella dei Cleveland Cavaliers con il n.23 e quella dei Los Angeles Lakers con il n.24. Quando Kobe decise di ritirarsi nel 2016, LeBron rimase “un po’ solo” nel campo e gli attestati di stima non sono mai mancati. Diventato il riferimento dei Lakers, James ha così raccolto “l’eredità” di Bryant e la notizia della tragica morte del suo eterno rivale, di sua figlia Gianna e di altre sette persone, a bordo di un elicottero a Calabasas (vicino Los Angeles), lo ha sconvolto profondamente. In un video trasmesso dalla ESPN, il n.23 si è lasciato andare alle lacrime all’aeroporto di Los Angeles, dopo la trasferta a Philadelphia. Di seguito il video:

