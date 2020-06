VIDEO Liga Endesa 2020: Achille Polonara protagonista in ACB, decisivo due volte contro l’Unicaja Malaga

<!– –>

Achille Polonara non perde occasione di essere protagonista anche in Spagna. L’ex Dinamo Sassari, che quest’estate, in agosto, si è trasferito al Baskonia per giocarsi le sue chance di Eurolega, si è reso decisivo nel match del torneo finale di Liga ACB (Endesa per sponsor) contro l’Unicaja Malaga, molto importante ai fini della qualificazione in semifinale del club di Vitoria. Per lui prima il canestro della parità per forzare l’overtime, poi la penetrazione che gli regala due tiri liberi sull’86-86: segnando uno di essi, porta i due punti agli uomini di Dusko Ivanovic.

BASKONIA-UNICAJA MALAGA: IL MEGLIO E I CANESTRI DI POLONARA



Loading…

Loading…

Credit: Ciamillo

<!– –>