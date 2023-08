Corriere dello Sport – VIDEO – Lindstrom è a Villa Stuart, visite mediche in corso: poi la firma.

L’edizione odierna del quotidiano, sta seguendo da vicino l’arrivo di Jesper Lindstrom in Italia. Il giocatore è giunto a Villa Stuart per le visite mediche: “Jasper Lindstrom sulla descrizione del suo profilo Instagram ha aggiunto una bandierina tricolore accanto a quelle della Danimarca e della Svezia, che raccontano a chi ancora non lo conosce le sue origini scandinave. Tra poche ore, dopo aver firmato il contratto con il Napoli, farà posto solamente ai colori azzurri del cielo, del mare e del golfo. Il nuovo jolly offensivo di Rudi Garcia – esterno, trequartista e all’occorrenza mezzala – si è presentato pochi minuti fa nella clinica romana di Villa Stuart per effettuare le tradizionali visite mediche.

Tra tre o quattro ore al massimo, dopo aver completato tutti i controlli sanitari, raggiungerà Aurelio De Laurentiis in via XXIV maggio per siglare col presidente l’accordo quinquennale da circa 2 milioni più bonus almeno fino al 2027. Tutto fatto con il club tedesco: prestito di 5 milioni più altri 20 per il riscatto. Jasper è arrivato a bordo dell’auto guidata dal capo scout Maurizio Micheli: sorridente e felice. Fuori è brutto tempo, ma la pioggia che da ieri picchia forte sulla Capitale ha dato un po’ di tregua proprio bello momento in cui è apparso Lindstrom. Decisamente un segnale incoraggiante”.

FONTE VIDEO E FOTO: CORRIERE DELLO SPORT

