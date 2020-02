VIDEO Milano-Alba Berlino 96-102, Highlights e sintesi della partita: brutta sconfitta per i lombardi

Altra brutta sconfitta per l’Olimpia Milano in Eurolega: l’Alba Berlino si impone al Forum per 102-96. Sanguinoso stop per I meneghini che cadono a cospetto dei tedeschi; ospiti che fin da subito hanno controllato il gioco tenendo i ritmi altissimi. Milano è stata brava a rientrare dal -13 di inizio ultimo quarto fino al -5, ma nel finale gli ospiti sono stati freddi e lucidi nel chiuderla. Andiamo a rivivere l’incontro con gli highlights e il video della sfida.

LE HIGHLIGHTS DI OLIMPIA MILANO-ALBA BERLINO

[embedded content]

gianluca.bruno@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Loading…

Loading…

Foto: Ciamillo