VIDEO Milano-Cantù 83-89, Serie A basket: highlights e sintesi, impresa dei canturini al Forum!

Grandissima impresa di Cantù che ha sconfitto Milano nel match valido per la 17^ giornata della Serie A 2019-2020 di basket. I canturini sono riusciti a espugnare il Mediolanum Forum e a imporsi in trasferta col punteggio di 83-89 grazie a un ultimo quarto di lusso in cui hanno piazzato la zampata vincente contro l’avversario più quotato. La San Bernardo-Cinelandia rimane così a metà classifica e continua a inseguire il sogno di qualificarsi ai playoff mentre i meneghini scivolano al quarto posto. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi di Milano-Cantù, match valido per la 17^ giornata della Serie A di basket.

VIDEO HIGHLIGHTS MILANO-CANTÙ:

Loading…

Loading…

Credit Ciamillo