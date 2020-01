VIDEO Minuto di silenzio in memoria di Kobe Bryant e Robert Archibald in Olimpia Milano-Bayern Monaco, poi infrazioni di 24 e 8 secondi

Continua anche a Milano la serie di tributi a Kobe Bryant che si sta snodando in giro per tutt’Europa sui campi di Eurolega, EuroCup, Champions League e FIBA Europe Cup. Nel match della massima competizione europea tra Olimpia e Bayern Monaco, in particolare, prima c’è stato il minuto di silenzio in memoria del Black Mamba e di Robert Archibald, centro scozzese scomparso sabato scorso a 39 anni con un passato in NBA e da protagonista in Eurolega, poi le due squadre hanno iniziato così la gara: infrazione dei 24 secondi di Milano, di 8 del Bayern, in memoria dei due numeri della leggenda dei Los Angeles Lakers.

IL TRIBUTO A KOBE BRYANT E ROBERT ARCHIBALD IN MILANO-BAYERN

Credit: Ciamillo