VIDEO Morte Kobe Bryant, i soccorsi sul luogo dello schianto dell’elicottero

Kobe Bryant è morto in seguito a un incidente in elicottero. Il celeberrimo ex giocatore di basket stava accompagnando la figlia di 13 anni a una partita ma purtroppo un fatale destino ha tolto la vita al 41enne statunitense, alla piccola Gianna e ad altre sette persone che viaggiavano insieme a loro. Lo schianto a ovest di Los Angeles è stato tremendo, i soccorsi sul luogo dell’incidente sono stati naturalmente inutili e serviranno addirittura dei giorni per recuperare i corpi. Il mondo dello sport piange un’icona indiscussa, un fuoriclasse che ha scritto la storia della pallacanestro e che era conosciuto in ogni angolo del mondo anche da chi non segue assiduamente le vicende della palla a spicchi. Di seguito il VIDEO dei soccorsi sul luogo dello schianto dell’elicottero.

VIDEO MORTE KOBE BRYANT, I SOCCORSI SUL LUOGO DELL’INCIDENTE

Loading…

Loading…

Foto: Lapresse