VIDEO NBA 2020: gli Houston Rockets passano in casa dei Lakers grazie ad un incontenibile Westbrook

Quando Russell Westbrook gioca così, non ce n’è quasi per nessuno, nemmeno per King James. Gli Houston Rockets, infatti, passano 121 a 111 allo Staples Center con una prova maiuscola del proprio play che chiude con 41 punti 8 rimbalzi e 5 assist, con James Harden che si limita a 14 punti con appena 10 conclusioni a canestro. Per i Lakers, invece, solita gara in ufficio per Anthony Davis con 32 punti, 13 rimbalzi e 3 stoppate, mentre LeBron James tira male (8/19) e preferisce regalare 15 assist ai compagni assieme a 18 punti e 9 rimbalzi. Per i texani vittoria importante con il nuovo stile di gioco senza centri, mentre per i californiani continua il momento ad alti e bassi dopo lo shock per quanto accaduto a Kobe Bryant. Andiamo, quindi, a rivedere gli highlights della partita di questa notte.

VIDEO: GLI HIGHLIGHTS DI LOS ANGELES LAKERS – HOUSTON ROCKETS

alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Loading…

Loading…

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse