VIDEO Olimpia Milano-Bayern Monaco 79-78, highlights e sintesi della partita. Miracolo degli uomini di Messina, rimonta dal -20!

Una rimonta ha fatto esplodere il Forum, un -20 si è trasformato in +1: questa è l’undicesima vittoria dell’Olimpia Milano in Eurolega, capace di recuperare i 20 punti di distacco maturati a metà terzo quarto contro il Bayern Monaco e di vincere l’incontro di 22a giornata di regular season per 79-78. Poteva essere la notte di Danilo Barthel, si è rivelata quella di Vladimir Micov, autentico trascinatore della risalita degli uomini di Ettore Messina fino all’ultimo rimbalzo conteso e catturato da Kaleb Tarczewski sul tiro libero sbagliato da Nemanja Nedovic.

Milano, con questa vittoria, resta al settimo posto in classifica con un record di 11 vittorie e 11 sconfitte, e si tiene ben stretta la zona playoff, obiettivo stagionale fin dall’inizio.

Credit: Ciamillo