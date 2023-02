VIDEO – Presentazione Ferrari SF23, spunta tifoso del Napoli in diretta

VIDEO – Presentazione Ferrari SF23, il siparietto di un tifoso del Napoli fa il giro del web.

Il Mattino presenta: “L’emozione per la presentazione in diretta mondiale della nuova Ferrari SF-23 è alle stelle. Il circuito di Fiorano straripa di piloti, vertici aziendali, tecnici, sponsor per un vero e proprio preludio di una stagione all’insegna del cavallino rampante.

Verso la fine della diretta però, gli occhi oltre che sulla Rossa si spostano inevitabilmente sulla tribuna dove erano presenti cinquecento tifosi in rappresentanza dei Ferrari Club insieme ad alcuni alunni delle scuole della zona. Tuttavia non passa inosservato un tifoso che mostra in diretta mondiale la sua fede calcistica”.

Fonte foto: screenshot video

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Chiariello: “L’Inter ha dato al Napoli il biglietto per la vittoria finale”

Santacroce: “Attento Spalletti, troppo turn over disorienta la squadra”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Traffico di rifiuti in Europa, arresti e sequestri