VIDEO Roma-Gent 1-0, Highlights, gol e sintesi: Perez segna la rete della vittoria in Europa League

La Roma ha sconfitto il Gent per 1-0 nell’andata dei sedicesimi di finale dell’Europa League, i giallorossi si sono imposti allo Stadio Olimpico grazie a un gol di Perez al 13′: Veretout verticalizza per Dezko il quale si inventa un filtrante per l’ex Barcellona che a tu per tu col portiere non può sbagliare. I padroni di casa non sono riusciti a trovare la rete del raddoppio e così la qualificazione agli ottavi di finale è ancora in bilico, andrà conquistata settimana prossima nell’incontro di ritorno in Belgio. Di seguito il VIDEO con gli highlights, i gol e la sintesi di Roma-Gent 1-0.

VIDEO HIGHLIGHTS ROMA-GENT 1-0:

VIDEO GOL PEREZ (1-0):

🎥 — Carles Perez just scored his first goal for AS Roma on loan.pic.twitter.com/Ho9axr2qLG — barcauniversal.com (@BU_Videos) February 20, 2020

Foto: Lapresse