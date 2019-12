VIDEO, Serie A Basket 2019-2020: Virtus Bologna-Fortitudo Bologna 94-62. Highlights e sintesi della partita

Un derby di Natale in quel di Bologna, valido per il campionato di Serie A di basket, davvero mai in discussione. La Virtus ha deciso di mettere subito in chiare le cose e chiudere la pratica sin dalla prima metà di gara. Tutto troppo facile per le V Nere che si impongono per 94-62 sulla Fortitudo. Andiamo a rivivere la stracittadina bolognese con gli highlights e le più spettacolari giocate.

VIDEO SERIE A BASKET: HIGLIGHTS VIRTUS BOLOGNA – FORTITUDO BOLOGNA

Loading…

Loading…

Foto M.Ceretti / Ciamillo-Castoria