VIDEO Serie A basket, Olimpia Milano-Sassari 90-78: highlights e sintesi. Nedovic e Scola protagonisti nel successo milanese

L’Olimpia Milano fa suo il big match della decima giornata della Serie A di basket contro il Banco di Sardegna Sassari per 90-78. Un successo che permette all’Armani Exchange di raggiungere in classifica proprio la Dinamo. Una sfida che si è decisa solamente negli ultimi minuti, quando è arrivato l’allungo decisivo di una Milano priva di Ettore Messina, fermato dall’influenza. Fondamentali le triple di Nemanja Nedovic, che mette a referto 14 punti (11 dei quali negli ultimi dieci minuti). Ottima prova anche di Luis Scola, che chiude con 15 punti, e di Amedeo Della Valle (12); mentre a Sassari non sono bastati i 21 punti di Dyshawn Pierre.

