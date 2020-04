VIDEO – Sky TG 24, la giornalista Pinna: “Se da Roma in giù, purtroppo o per fortuna…”

Sky – La giornalista si è lasciata scappare una considerazione piuttosto “inverosimile”

Fa discutere la gaffe di Stefania Pinna, nel corso del TG24. La giornalista commentava i numeri relativi all’emergenza coronavirus secondo le tabelle ufficiali dei contagi regione per regione: “Se da Roma in giù sono così pochi (evidente riferimento al numero di contagi, ndr), il che vuol dire che è confermato… purtroppo o per fortuna… perchè bisogna capire da dove si guardano le cose, da quale punto di vista, si è fermato al centro-nord, in particolare al nord”.

Per onor di cronaca, la conduttrice e giornalista Stefania Pinna, dopo esser stata bersaglio di numerose accuse, si è poi scusata con un messaggio sui social.

