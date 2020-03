VIDEO Valencia-Olimpia Milano 81-83, highlights e sintesi della partita. Micov decisivo con una magia allo scadere!

L’Olimpia Milano rialza la testa dopo cinque sconfitte consecutive e ritrova la vittoria in Eurolega, sconfiggendo in trasferta il Valencia in un match giocato a porte chiuse a La Fonteta valevole per la 28ma giornata della regular season. I meneghini si rilanciano così nella corsa verso i play-off raggiungendo un gruppo di altre quattro squadre che vanno dall’ottava alla dodicesima piazza in classifica generale con 12 vittorie (Khimki e Olympiacos hanno una partita in meno). Di seguito il video con gli highlights della sfida:

VIDEO HIGHLIGHTS VALENCIA-OLIMPIA MILANO EUROLEGA 2020:

IL CANESTRO DECISIVO ALLO SCADERE DI MICOV:

Vladimir Micov WITH THE HAIL MARY SHOT TO SAVE @OlimpiaMI1936 😱😱#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/929gWAhA98 — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) March 5, 2020

Credit: Ciamillo