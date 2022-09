BoboTV – Vieri contro Inzaghi: “Due cambi al 30′? C’è da litigare con lui”.

Christian Vieri, in diretta su Twitch, è intervenuto per criticare amaramente la scelta di Simone Inzaghi nella partita tra Udinese ed Inter:

“Io non sarei uscito al 30′ per ammonizione, già facevo fatica verso la fine della partita… C’è da litigare con l’allenatore e spaccare tutto alla Pinetina per una cosa così. Non so se sia una mossa che fa con gli attaccanti, magari lo fa con i centrocampisti…”.

Non sono mai stati in condizione fisica e quando hanno vinto lo hanno fatto perché erano più forti, ma stanno andando male. 9 gol presi tra Udinese, Milan e Lazio… Non può essere l’Inter in questa condizione. Per me è una super, super, super squadra che non gioca bene e fa fatica. I giocatori sono sotto il loro livello, mi aspetto molto di più”.

