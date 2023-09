UFFICIALE – Vietata la vendita dei biglietti ai residenti in Campania: per la trasferta di Bologna

Vietata la vendita dei biglietti ai residenti in Campania, per Bologna-Napoli: il comunicato del club azzurro

Vietata la vendita dei biglietti ai residenti in Campania, per la trasferta di Bologna. Ad annunciarlo è il club azzurro:

“La SSC Napoli informa che i biglietti per il match Bologna – Napoli, in programma domenica 24 settembre 2023, alle ore 18:00 allo stadio Dall’Ara di Bologna, sono in vendita con le seguenti modalità:

Divieto di vendita per i residenti nella regione Campania in tutti i settori; I tifosi del Napoli, residenti nelle altre regioni, potranno acquistare senza obbligo di Fidelity card; Incedibilità dei titoli di ingresso; I biglietti saranno in vendita fino alle ore 19 del 23 settembre”.

