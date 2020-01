Virtus Bologna-Darussafaka, EuroCup basket 2020: programma, orario, tv e streaming

Ritorno al PalaDozza per la Virtus Bologna, che ha un bisogno già quasi disperato dei due punti in casa contro il Darussafaka, nella seconda giornata delle Top 16 di EuroCup. La sconfitta alla Stark Arena di Belgrado contro il Partizan, infatti, ha reso i piani della formazione di Sasha Djordjevic più complessi del previsto.

Delle sconfitte giunte fino a questo momento, due in campionato e tre in Europa, quella della scorsa settimana è infatti la più sonora e indiscutibile, maturata con una prima metà di gara in cui le V nere hanno concesso al Partizan 62 punti. Serve dunque un pronto riscatto all’arrivo del Darussafaka, che invece la sua prima vittoria l’ha già ottenuta in casa, alla Volkswagen Arena di Istanbul, contro Trento, con ottimi Gary Browne e Jarrod Jones. Sul proprio parquet, finora, le V nere non hanno mai perso, e l’unica volta in cui hanno rischiato seriamente in EuroCup, contro il Monaco, è stata una prodezza di Milos Teodosic a salvare la situazione. Si tratta della prima volta assoluta delle due squadre l’una contro l’altra, data anche la giovane storia continentale del Darussafaka tra Eurolega e altre competizioni.

Il match tra Virtus Bologna e Darussafaka si giocherà mercoledì alle ore 20:45. Ne sarà garantita la diretta streaming su Eurosport Player. OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta, per non perdersi davvero nulla.

EUROCUP 2019-2020

MERCOLEDI’ 15 GENNAIO

Ore 20:45 Partizan Belgrado-Segafredo Virtus Bologna

VIRTUS BOLOGNA-DARUSSAFAKA: DIRETTA TV E STREAMING



DIRETTA STREAMING – Eurosport Player

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

