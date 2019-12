Virtus Bologna-Fortitudo Bologna oggi: orario d’inizio, tv, streaming (25 dicembre)

Virtus e Fortitudo, le due anime di Bologna, di fronte a Natale: è lo spettacolo del derby più famoso del basket italiano.

Sotto le Due Torri è passato di tutto: finali scudetto, sfide storiche di Eurolega (una semifinale in Final Four, i celebri quarti con rissa del 1998), sfide playoff dagli esiti imprevedibili, incontri in Coppa Italia, fino all’ultimo doppio confronto in Serie A2, dove entrambe le squadre erano finite, per motivi diversi, nell’annata 2016-2017. Dopo dieci anni, il derby torna in A, con la Virtus prima e la Fortitudo quarta in campionato, ma è un dato relativo quando si parla della sfida tra le due bolognesi, che normalmente esula da simili ragionamenti. Infinita la lista dei simboli della stracittadina a partire dal fatidico 15 dicembre 1966: da una parte Dado Lombardi, John Fultz, Roberto Brunamonti, Russ Schoene, Kresimir Cosic, Alessandro Abbio, Sasha Danilovic, Manu Ginobili, dall’altra Gary Schull, i fratelli Douglas, Vincenzo Esposito, Carlton Myers, Gregor Fucka, Stojko Vrankovic.

Il derby tra Virtus e Fortitudo Bologna si giocherà quest’oggi alle ore 20:30. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Eurosport 2 e in diretta streaming su Eurosport Player. OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta, per non perdersi davvero nulla.

MERCOLEDI’ 25 DICEMBRE

Ore 20:30 Segafredo Virtus Bologna-Pompea Fortitudo Bologna

Loading…

Loading…

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo