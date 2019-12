Virtus Bologna-Fortitudo Bologna: si gioca a Natale! Orario, programma e tv del derby

Il derby a Natale: un progetto cercato per tutta l’estate, e alla fine realizzato in quel di Bologna, dove dopo 10 anni tornano ad affrontarsi in Serie A Virtus e Fortitudo.

Si gioca alla Virtus Segafredo Arena, l’impianto temporaneo realizzato alla Fiera di Bologna che ha preso vita per cinque incontri di regular season delle V nere e che potrebbe avere un nuovo utilizzo nei playoff scudetto. L’ultimo derby in A si giocò il 29 marzo 2009 al PalaDozza, a mezzogiorno: vinse la Virtus per 74-75 con tripla di Dusan Vukcevic a due secondi dalla fine. In mezzo a questi anni, però, le bolognesi si sono tornate ad affrontare per due volte nel 2017, con la Fortitudo tornata in A2 dopo tante peripezie e la Virtus scesa dalla A dopo la fallimentare stagione 2015-2016. Si registrò il dato più alto di sempre per spettatori cestistici alla Unipol Arena, quando la Virtus vinse l’andata, mentre al ritorno il successo fu della Fortitudo. Al termine della stagione le V nere tornarono in A, mentre i cugini avrebbero dovuto attendere due ulteriori anni.

Il derby tra Virtus e Fortitudo Bologna si giocherà a Natale, mercoledì 25 dicembre, alle ore 20:30. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Eurosport 2 e in diretta streaming su Eurosport Player. OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta, per non perdersi davvero nulla.

MERCOLEDI’ 25 DICEMBRE

Ore 20:30 Segafredo Virtus Bologna-Pompea Fortitudo Bologna

Credit: Ciamillo