Virtus Bologna-Monaco, Quarti EuroCup basket 2020: date, programma, orari e tv. Serie al meglio delle 3

La Virtus Bologna ha sconfitto il Darussafaka sul campo neutro di Belgrado e si è qualificata per i quarti di finale dell’EuroCup 2019-2020 di basket maschile, in cui affronterà i francesi del Monaco con lo svantaggio del fattore campo. La formula del primo turno play-off prevede una serie al meglio delle tre partite in cui passa il turno la prima compagine che raggiunge quota due successi (in caso di 2-0 non si disputa il terzo match). La vincente del quarto tra Virtus e Monaco affronterà in semifinale una tra Unicaja Malaga e Umana Reyer Venezia.

Virtus Bologna-Monaco, Quarti EuroCup basket 2020: date, programma, orari e tv

La serie tra Virtus Bologna e Monaco, valevole per i quarti di finale dell’EuroCup 2019-2020 di basket maschile, si svolgerà a partire da martedì 17 marzo con gara-1 in programma alla Salle Gaston Medecin nel Principato, mentre il secondo capitolo della contesa andrà in scena venerdì 20 marzo tra le mura del Pala Dozza di Bologna. Tutte le partite saranno visibili in diretta streaming su Eurosport Player e DAZN.

Martedì 17 marzo

Monaco-Virtus Bologna Gara-1

Venerdì 20 marzo

Virtus Bologna-Monaco Gara-2

Mercoledì 25 marzo

Monaco-Virtus Bologna Gara-3 (se necessaria)

Credit: Ciamillo