Virtus Bologna-Olimpia Milano in tv oggi: a che ora inizia e come vederla gratis e in chiaro su Rai2

Oggi domenica 29 dicembre si gioca Virtus Bologna-Olimpia Milano, match valido per la 16^ giornata della Serie A di basket. Si preannuncia grande spettacolo nel capoluogo emiliano, si tratta di uno scontro diretto tra le due grandi favorite per la conquista dello scudetto: la capolista svetta con 24 punti e ospita i meneghini che sono a quattro lunghezze di distacco, l’esito di questo incontro potrebbe risultare determinante ai fini del primo posto nella regular season. La Segafredo è reduce dal successo nel derby con la Fortitudo giocato a Natale, l’Armani ha invece perso sul campo del CSKA Mosca in Eurolega e va a caccia di un pronto riscatto nel big match.

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due, un incontro della stagione regolare torna sulle reti generaliste della televisione pubblica dopo una lunghissima assenza e si andrà a caccia di buoni ascolti sfruttando il periodo festivo e il fascino dell’incontro di cartello tra due formazioni storiche del nostro campionato. Duello pirotecnico tra Milos Teodosic e Sergio Rodriguez che sono indubbiamente le grandi stelle delle formazioni guidate da Sasha Djordjevic ed Ettore Messina. In campo 43 scudetti, 14 Coppe Italia, 4 Supercoppe Italiane, 1 Coppa Intercontinentale, 5 Euroleghe (sotto i suoi vari nomi), 4 Coppe Saporta, 2 Coppe Korac, 1 Champions League, 1 Eurochallenge.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Virtus Bologna-Olimpia Milano, match valido per la 16^ giornata della Serie A di basket. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due, in diretta streaming su Rai Play ed Eurosport Player, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

VIRTUS BOLOGNA-OLIMPIA MILANO: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

DOMENICA 29 DICEMBRE:

15.30 Virtus Segafredo Bologna vs Olimpia Armani Milano

VIRTUS BOLOGNA-OLIMPIA MILANO: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Rai Due.

Diretta streaming su Rai Play ed Eurosport Player.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Credit Ciamillo