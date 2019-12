Virtus Bologna-Olimpia Milano in tv su RAI2: orario, programma e guida completa

L’aspettano tutti da inizio stagione, e arriva proprio sul finire dell’anno, la sfida tra Virtus Bologna e Olimpia Milano che unisce le due rivali annunciate del campionato italiano.

La Serie A celebra, alla Virtus Segafredo Arena, l’ultima (per il momento) gara nell’impianto posto all’interno della Fiera di Bologna, in attesa dei playoff per i quali verrà rimessa in piedi. E’ la sfida tra Milos Teodosic e Sergio Rodriguez, le due grandi stelle del mercato estivo che stanno confermando il loro grandissimo valore. Le V nere arriveranno dal derby con la Fortitudo, di ritorno in Serie A dopo 10 anni, mentre l’Olimpia verrà dalla trasferta di Eurolega in terra russa contro il CSKA Mosca (che, però, per ragioni di disponibilità della Megasport Arena si gioca a Kaliningrad). Scendono in campo le due squadre più titolate del basket italiano, con 28 scudetti sul fronte milanese e 15 su quello bolognese.

Il match tra Segafredo Virtus Bologna e Olimpia A|X Armani Exchange Milano si giocherà domenica 29 alle 15:30. Sarà possibile seguirlo in diretta tv gratis e in chiaro su Rai2 e in diretta streaming su RaiPlay ed Eurosport Player. OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta, per non perdersi davvero nulla.

DOMENICA 29 DICEMBRE

Ore 15:30 Segafredo Virtus Bologna-Olimpia A|X Armani Exchange Milano

Loading…

Loading…

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo