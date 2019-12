Virtus Bologna-Olimpia Milano oggi in tv: orario d’inizio, programma e streaming

E’ il giorno di uno dei match più attesi dell’intera stagione, quello valido per la sedicesima giornata di Serie A 2019-2020 tra Segafredo Virtus Bologna e Olimpia A|X Armani Exchange Milano.

Le due squadre si trovano al momento nelle zone altissime della classifica, con le V nere al comando con 24 punti frutto di 12 vittorie e 2 sconfitte e le Scarpette Rosse quattro punti più indietro, con la Dinamo Sassari a fare da elemento ulteriore nei rapporti di forza di questa stagione. Pressoché infinito il palmares delle due superpotenze della nostra pallacanestro, che quest’anno possono contare su alcuni dei maggiori nomi italiani ed internazionali in circolazione: Giampaolo Ricci, Milos Teodosic e Stefan Markovic da una parte, Amedeo Della Valle, Sergio Rodriguez e Luis Scola dall’altra. Dal 10 novembre 2013 la Virtus non batte l’Olimpia: si giocò all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno e, di quella sfida, tra campo e panchina, nessuno è ancora con le maglie del tempo.

Il match tra Segafredo Virtus Bologna e Olimpia A|X Armani Exchange Milano si giocherà domenica 29 alle 15:30 alla Virtus Segafredo Arena, nella Fiera di Bologna. Sarà possibile seguirlo in diretta tv gratis e in chiaro su Rai2 (regular season che torna sui generalisti Rai dopo 15 anni) e in diretta streaming su RaiPlay ed Eurosport Player. OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta, per non perdersi davvero nulla.

DOMENICA 29 DICEMBRE

Ore 15:30 Segafredo Virtus Bologna-Olimpia A|X Armani Exchange Milano

Credit: Ciamillo