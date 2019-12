Virtus Bologna-Olimpia Milano orario e tv: come vederla gratis e in chiaro. Il palinsesto di Rai2

La partita più attesa della stagione fino a questo momento per gli appassionati di basket italiano è ormai alle porte, con Virtus Bologna e Olimpia Milano che si fronteggeranno domani pomeriggio alle ore 15.30 nella Virtus Segafredo Arena. Alla Fiera di Bologna andrà in scena il confronto n.174 tra le due società più titolate della pallacanestro nostrana in campo nazionale (28 scudetti per i lombardi, 15 per i felsinei), attualmente in lotta per chiudere il girone d’andata della Regular Season in prima posizione. Le V Nere, reduci dal trionfo nel derby stracittadino con la Fortitudo, hanno un bilancio di 12 vittorie e 2 sconfitte in campionato, mentre le Scarpette Rosse milanesi vantano un record di 10 vinte e 4 perse.

La sfida tra Virtus Bologna e Olimpia Milano, in programma domenica 29 dicembre alle ore 15.30, verrà trasmessa gratuitamente e in chiaro in diretta su Rai 2 mentre OASport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dell’incontro con aggiornamenti in tempo reale per non perdere neanche un attimo dello spettacolo del derby d’Italia del basket italiano.

DOMENICA 29 DICEMBRE

ore 15.30 Virtus Bologna-Olimpia Milano (diretta su Rai 2)

Loading…

Loading…

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo