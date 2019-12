Virtus Bologna-Olimpia Milano su Rai2: il grande basket torna sulle principali reti della tv di Stato. Una grande chance da sfruttare

24 aprile 2004, Napoli contro Reggio Calabria. Di quella partita non si ricorda solo il risultato (88-79, con 28 punti di quel play di prima classe che è stato Jerome Allen), ma anche un altro particolare: è stata l’ultima occasione in cui le telecamere della Rai si sono introdotte in un palasport per assicurare la diretta di un incontro di stagione regolare sulle reti generaliste. Ai tempi, infatti, c’era l’abitudine di trasmettere un secondo tempo su Rai3, con una collocazione oraria che cambiava spesso negli anni, ma che vedeva sempre la pallacanestro entrare all’interno del più ampio contenitore Sabato Sport.

Nel frattempo, di vicissitudini ce ne sono state tante. Prima i sette anni del campionato su Sky, poi il duopolio La7-Rai, in verità tormentato: se la tv di Stato, nel biennio 2011-2013, mantenne sempre la sua finestra su RaiSport, così non fu per l’emittente che aveva i diritti dell’anticipo del sabato. Nel giro di pochi mesi, gli ascolti del terzo polo televisivo italiano non decollarono, il che si tramutò nel trasferimento su La7D delle partite, che tra fine 2012 e giugno 2013 furono trasmesse in simulcast da Sportitalia. In seguito la Rai ha sempre mantenuto una o due dirette, a seconda degli anni, sui canali tematici, con diritti aggiuntivi andati nel frattempo a Gazzetta Tv (per un breve periodo nel 2015), a Sky (2015-2017) e poi a Eurosport (2017-oggi).

Dopo questa parentesi non fortunata, per riproporre il basket di club sulle principali reti televisive del nostro Paese si sono rese necessarie due gare-7 di finale scudetto: quella tra Milano e Siena del 2014 e, l’anno successivo, quella tra Reggio Emilia e Sassari, entrambe su Rai3 con una media di 890.000 spettatori nel primo caso e di 1.330.000 nel secondo. Nel 2017, invece, furono tre le partite dell’ultimo atto in onda sulle principali reti Rai, e in particolare le gare dalla quarta alla sesta tra Trento e Venezia. In quel caso, per varie ragioni, gli ascolti non riuscirono a decollare su Rai2.

L’occasione di riavere il basket sui principali canali Rai arriva grazie a una fortunata situazione di calendario, che fa sì che Virtus Bologna e Olimpia Milano, le due grandi potenze della stagione in corso, giochino l’una contro l’altra il 29 dicembre. Ma quella tra le V nere e le Scarpette Rosse non è solo la sfida tra due delle tre grandi contendenti per lo scudetto (va infatti inclusa anche la Dinamo Sassari), ma è uno scontro tra le due più vincenti squadre di tutta la storia della palla a spicchi tricolore.

Loading…

Loading…

Di temi per lanciare, su Rai2, l’incontro di domenica (ore 15:30) ce ne sono tantissimi: la sfida tra Milos Teodosic e Sergio Rodriguez, il duello tutto italiano (anche se i ruoli sono diversi) tra Giampaolo “Pippo” Ricci e Amedeo Della Valle, la contesa in panchina tra Sasha Djordjevic ed Ettore Messina, i palmares dell’una e dell’altra squadra, i loro cammini in Europa, con la Virtus in grado di volare senza nemmeno l’ombra di un problema nelle Top 16 di EuroCup, dove è tra le favorite assolute, e l’Olimpia che sta disputando una stagione di Eurolega in piena lotta per raggiungere i quarti di finale.

Virtus Bologna-Olimpia Milano può diventare lo spot per una pallacanestro italiana che sta ritrovando competitività, non solo nelle sue principali protagoniste, ma anche guardando al fatto che tutte le squadre del nostro Paese sono protagoniste nelle competizioni europee (basta vedere il 4/4 di qualificate alle Top 16 di EuroCup). A fare da traino ideale, forse per caso o forse no, c’è anche un’altra contingenza: le V nere hanno appena giocato e stravinto il derby cittadino con la Fortitudo, gli ospiti arrivano da una serie di otto successi nelle ultime nove partite.

Gli ingredienti per lanciare la supersfida di domenica pomeriggio ci sono tutti: 43 scudetti, 14 Coppe Italia, 4 Supercoppe Italiane, 1 Coppa Intercontinentale, 5 Euroleghe (sotto i suoi vari nomi), 4 Coppe Saporta, 2 Coppe Korac, 1 Champions League, 1 Eurochallenge. Il mondo della pallacanestro italiana spera anche in una partita di primo livello, elemento imprescindibile per ricordare al pubblico italiano cos’è il basket.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo