Virtus Bologna-Partizan Belgrado in tv, EuroCup basket 2020: orario, programma e streaming

Mercoledì 5 febbraio si disputerà il match tra Virtus Bologna e Partizan Belgrado, sfida valida per la quinta giornata delle Top 16 dell’EuroCup 2019-2020 di basket. Il programma dell’incontro prevede un orario d’inizio alle 20.00 presso un PalaDozza che si preannuncia infuocato. Andiamo ora a introdurre brevemente la partita, soffermandoci anche sulle piattaforme su cui sarà visibile in tv e streaming.

Le squadre allenate da Aleksandar Djordjevic e Andrea Trinchieri occupano a braccetto il primo posto del girone E con il record di 3-1, inseguite dal Darussafaka (2-2): ne consegue che chi riuscirà ad aggiudicarsi lo scontro diretto di mercoledì sera farà un passo importantissimo verso la qualificazione ai quarti di finale. Le V nere scenderanno in campo per difendere l’imbattibilità casalinga, mentre il sodalizio serbo proverà a replicare il successo della gara d’andata (99-81 in quel di Belgrado).

La partita tra Virtus Bologna e Partizan Belgrado non godrà di alcuna copertura televisiva, ma sarà visibile in streaming su Eurosport Player. OA Sport, invece, vi offrirà la Diretta Live del match, garantendovi aggiornamenti per ogni singola giocata.

VIRTUS BOLOGNA-PARTIZAN BELGRADO: ORARIO, PROGRAMMA E STREAMING

Mercoledì 5 febbraio 2020

Ore 20.00: Virtus Bologna – Partizan Belgrado

Guida streaming – Diretta Eurosport Player

Diretta Live testuale – OA Sport

Credit: Ciamillo