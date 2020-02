Virtus Bologna-Pesaro oggi in tv: orario d’inizio, programma, streaming Serie A basket 2020

Uno dei due anticipi che apre la ventunesima giornata della Serie A 2019-2020 si gioca quest’oggi al PalaDozza di Bologna, con la Segafredo Virtus impegnata contro la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro tra un impegno di EuroCup e l’altro.

Il match odierno rappresenta la perfetta definizione di testacoda: la Virtus è prima con 34 punti (17 vittorie e 2 sconfitte), la Victoria Libertas ultima con appena 2 (1 vittoria, al PalaDozza, ma contro la Fortitudo, e 16 sconfitte). Le V nere presentano anche in campionato la novità Devyn Marble. Sono ben 65 su 73 le vittorie in casa dei bianconeri in questo confronto: l’ultima volta che la VL riuscì a vincere in trasferta si ebbe nella stagione 2007-2008, quando la squadra dell’allora presidente Claudio Sabatini dovette cedere per 72-81. Molto lontani i ricordi della finale scudetto 1993-1994, l’ultima giocata dai marchigiani, e dell’ultimo atto di Coppa Italia nel 2001.

La sfida tra Segafredo Virtus Bologna e Carpegna Prosciutto Basket Pesaro, valida per il 21° turno della Serie A 2019-2020, si giocherà quest’oggi alle ore 20:45. Sarà possibile seguirla in diretta streaming su Eurosport Player. OA Sport offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta del match, per non perdersi davvero nulla.

SERIE A 2019-2020

SABATO 1 FEBBRAIO

Ore 20:45 Segafredo Virtus Bologna-Carpegna Prosciutto Basket Pesaro

SEGAFREDO VIRTUS BOLOGNA-CARPEGNA PROSCIUTTO BASKET PESARO: DIRETTA TV E STREAMING



DIRETTA STREAMING – Eurosport Player

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

Credit: Ciamillo