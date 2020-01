Virtus Bologna-Pistoia in tv oggi: orario d’inizio, programma, streaming Serie A basket 2020

Oggi (18 gennaio) si svolgerà la sfida tra Virtus Bologna e Pistoia, match valido per la diciannovesima giornata di Serie A 2019-2020 di basket. Il programma dell’incontro prevede un orario d’inizio alle 20.30 presso il PalaDozza, che torna ad ospitare una partita di campionato delle V nere dopo tre mesi (l’ultima alla quinta giornata contro Varese). Andiamo ora a introdurre brevemente la partita, soffermandoci anche sulle piattaforme su cui sarà visibile in tv e streaming.

Quasi un testa-coda quello che andrà in scena stasera nel capoluogo emiliano: la squadra di Sasha Djordjevic, capolista a quota 30 punti, ha cominciato alla grande il girone di ritorno sbancando in maniera extralarge la Capitale, mentre i toscani sono reduci da tre sconfitte consecutive e sono stabili al penultimo posto in classifica, condiviso con Trieste e a distanza di sicurezza (+8) su Pesaro fanalino di coda. Il pronostico è ovviamente tutta dalla parte di Teodosic e compagni, che a Bologna non hanno mai perso in questa stagione. All’andata le V nere espugnarono il PalaCarrara per 78-88.

La partita tra Virtus Bologna e Pistoia non godrà di alcuna copertura televisiva, ma sarà visibile in streaming su Eurosport Player. OA Sport, invece, vi offrirà la Diretta Live testuale del match, garantendovi aggiornamenti minuto per minuto.

VIRTUS BOLOGNA-PISTOIA: ORARIO, PROGRAMMA E STREAMING

Sabato 18 gennaio 2020

Loading…

Loading…

Ore 20.30: Virtus Bologna-Pistoia

Guida streaming – Diretta Eurosport Player

Diretta Live testuale – OA Sport

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

antonio.lucia@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo