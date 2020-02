Virtus Bologna-San Lorenzo de Almagro in tv, Coppa Intercontinentale basket 2020: orario, programma e streaming

Serie A, EuroCup, Coppa Intercontinentale: in pochi giorni la Virtus Bologna avrà vissuto tutto questo alla vigilia della Coppa Italia. Questo weekend arriverà il viaggio a Tenerife per giocare la Coppa Intercontinentale, in cui i primi avversari sono gli argentini del , sezione cestistica del noto club calcistico, in realtà un’ampia polisportiva con 11 discipline al proprio interno.

Bisogna fare attenzione quando si parla di questa formazione argentina, cresciuta esponenzialmente negli ultimi anni e che in passato ha avuto tra le proprie file, in ordine sparso, personaggi come Walter Herrmann, Gabriel Deck, Guillermo Diaz, DeJuan Blair, Joel Anthony, Joel Anthony e Gani Lawal. Ad oggi, nel roster si possono trovare Agustin Caffaro e Maximo Fjellerup, argenti ai Mondiali di Cina 2019, Esteban Batista, che tra le sue 19 squadre in carriera annovera Atlanta Hawks, Milano e Venezia, e il giramondo Dar Tucker. Per la Virtus, dunque, un impegno da prendere sul serio al fine di poter giocare la finale di domenica. Le V nere vengono dal successo per 106-89 in campionato contro Pesaro.

La semifinale di Coppa Intercontinentale tra Segafredo Virtus Bologna e San Lorenzo de Almagro si giocherà venerdì alle ore 19:30. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Eurosport 2 e in diretta streaming su Eurosport Player. OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta, per non perdersi davvero nulla.

COPPA INTERCONTINENTALE 2020: ORARI

VENERDÌ 7 FEBBRAIO

Ore 19:30 Virtus Bologna-San Lorenzo de Almagro (Argentina)

COPPA INTERCONTINENTALE 2020: TV E STREAMING

DIRETTA TV – Eurosport 2

DIRETTA STREAMING – Eurosport Player

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

