Virtus Bologna-Tenerife, Finale Coppa Intercontinentale basket 2020: programma, orario, tv, data, streaming

Domani (9 febbraio) si disputerà il match tra Virtus Bologna e Tenerife, finale della Coppa Intercontinentale 2020 di basket. Il programma dell’incontro prevede un orario d’inizio alle 20.00 presso il Pabellón Insular Santiago Martín di San Cristobal de la Laguna (Spagna). Andiamo ora a introdurre brevemente la partita, soffermandoci anche sulle piattaforme su cui sarà visibile in tv e streaming.

La squadra di Aleksandar Djordjevic partecipa all’edizione 2020 della Coppa Intercontinentale in quanto detentrice della Basketball Champions League, principale competizione europea targata FIBA. Le V nere hanno agevolmente sconfitto in semifinale il San Lorenzo de Almagro (vincitore della Liga de las Americas) permettendosi anche il lusso di tenere a riposo Milos Teodosic. L’Iberostar Tenerife, che è presente in quanto club ospitante, ha superato i Rio Grande Valley Vipers (campioni della scorsa G League) con uno strepitoso ultimo quarto e ora contenderà al club di Bologna il prestigioso trofeo.

La partita tra Virtus Bologna e Tenerife non godrà di alcuna diretta televisiva in Italia ma sarà visibile in streaming su DAZN. OA Sport, invece, vi offrirà la Diretta Live del match, garantendovi aggiornamenti per ogni singola giocata.

VIRTUS BOLOGNA-TENERIFE OGGI IN TV: PROGRAMMA E STREAMING

Domenica 9 febbraio 2020

Loading…

Loading…

Ore 20.00: Virtus Bologna – Tenerife

Diretta streaming – DAZN

Diretta Live testuale – OA Sport

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

antonio.lucia@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo