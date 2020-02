Virtus Bologna-Tenerife oggi in tv, Finale Coppa Intercontinentale basket: orario d’inizio, programma e streaming

Si giocherà quest’oggi la finale di Coppa Intercontinentale 2020, che mette di fronte la Segafredo Virtus Bologna e gli spagnoli pardroni di casa dell’Iberostar Tenerife. Una sola certezza emerge dalla partita: vincerà una squadra europea.

Le V nere hanno superato in semifinale gli argentini del San Lorenzo de Almagro con il punteggio di 75-57 con 16 punti di Vince Hunter e 10 con 10 rimbalzi di Giampaolo Ricci, lasciando Milos Teodosic a riposo. La formazione di Tenerife, invece, ha sconfitto quella di G League dei Rio Grande Valley Vipers per 110-89 sfruttando la grande serata di Santi Yusta, autore di 31 punti. Tanti gli ex “italiani” a roster nell’Iberostar: Marcelinho Huertas, che prima della sua avventura in NBA è stato alla Fortitudo Bologna, Giorgi Shermadini, visto a Cantù negli anni di Andrea Trinchieri, e Aaron White, che fino soltanto a poche settimane fa faceva parte dell’Olimpia Milano, dove non è mai riuscito a offrire il suo miglior contributo.

La finale della Coppa Intercontinentale 2020 si svolgerà a Tenerife, alle Isole Canarie. Sarà possibile seguirla in diretta streaming su DAZN. OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta, per non perdersi davvero nulla.

COPPA INTERCONTINENTALE 2020: ORARI

DOMENICA 9 FEBBRAIO

Ore 20:00 Finale 1° posto

COPPA INTERCONTINENTALE 2020: TV E STREAMING

DIRETTA STREAMING – DAZN

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

Credit: Ciamillo