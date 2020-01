Virtus Bologna-Trento in tv, EuroCup basket 2020: orario, programma e streaming

Si entra in un’altra settimana di basket, forse la più difficile per l’intero mondo della palla a spicchi da tante decine di anni a questa parte. Il rumore delle scarpe sul campo, però, continua e mercoledì sera mette in scena il match Virtus Bologna-Trento di EuroCup 2019-2020.

All’andata il match si è concluso con la vittoria delle V nere per 67-73 dopo aver subito allungato all’inizio e poi subito la rimonta dell’Aquila Basket. Bologna si trova nel gruppo a quota due vittorie, insieme a Partizan e Darussafaka, mentre Trento deve vincere per mantenere vive le speranze di qualificazione ai quarti di finale, dal momento che una sconfitta eliminerebbe la formazione di Nicola Brienza. Sarà il terzo match in 21 giorni tra le due squadre, dopo quello di nemmeno una settimana fa in chiave europea e quello dell’ultima giornata di regular season in Serie A. Alessandro Gentile torna da avversario sul parquet della sua ex squadra per due stagioni.

Il match tra Segafredo Virtus Bologna e Dolomiti Energia Trento si terrà mercoledì alle ore 21. Ne saranno garantite la diretta tv su Eurosport 2 e la diretta streaming su Eurosport Player. OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta, per non perdersi davvero nulla.

VIRTUS BOLOGNA-TRENTO, EUROCUP 2020: DATA, PROGRAMMA, ORARIO D’INIZIO

MERCOLEDÌ 29 GENNAIO

Ore 21:00 Segafredo Virtus Bologna-Dolomiti Energia Trento

VIRTUS BOLOGNA- TRENTO : DIRETTA TV E STREAMING



DIRETTA TV – Eurosport 2

DIRETTA STREAMING – Eurosport Player

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

Credit: Ciamillo