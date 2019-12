Virtus Roma-Brescia oggi in tv: orario d’inizio, programma, streaming Serie A basket 2020

Il posticipo della quattrodicesima giornata della Serie A 2019-2020 di basket è in programma al Palazzo dello Sport di Roma, dove questa sera alle ore 20.45 si affronteranno Virtus Roma e Germani Basket Brescia.

Una sfida dal sapore playoff, con i padroni di casa attualmente ottavi in classifica, ma con una partita in più giocata, mentre i lombardi si trovano in quarta posizione, anche se entrambe le squadre hanno ottenuto sino a oggi 7 vittorie. La Virtus arriva da due successi consecutivi, con l’ultimo di gran spessore ottenuto sul campo del Trento, mentre Brescia dopo il ko di Sassari a inizio mese ha vinto contro Pistoia, ma soprattutto ha conquistato con due successi l’accesso alla seconda fase della Eurocup. La Germani, però, in questo avvio di stagione ha faticato fuori dalle mura del Palaleonessa, con solo due vittorie in trasferta, mentre la Virtus Roma ha portato a casa quattro dei suoi sette successi in casa e punta alla quinta vittoria nel Palazzo dello Sport oggi.

La partita tra Virtus Roma e Germani Basket Brescia andrà in onda in diretta televisiva su RaiSport e sarà altresì visibile in streaming su Raiplay e sull’Eurosport Player. OA Sport, invece, vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match, garantendovi aggiornamenti minuto per minuto.

DOMENICA 22 DICEMBRE, ORE 20.45:

Virtus Roma-Germani Basket Brescia

Diretta televisiva su RaiSport

Diretta streaming su Raiplay e l’Eurosport Player

Diretta Live testuale su OA Sport

Loading…

Loading…

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credits: Ciamillo