Virtus Roma-Pistoia oggi in tv: orario d’inizio, programma, streaming Serie A basket 2020

Oggi, 2 febbraio, è in programma la sfida tra Virtus Roma e OriOra Pistoia, valevole per la ventunesima giornata della Serie A 2019-2020 di basket. Il programma prevede un orario d’inizio alle 18.00 per un match tra due squadre attualmente posizionate nella parte bassa della classifica e che non possono perdere.

La Virtus Roma è attualmente quattordicesima, con 14 punti in classifica, mentre Pistoia è penultima assieme a Trieste a 10 punti e, dunque, quella di questo pomeriggio diventa una sfida fondamentale in chiave salvezza. Un successo dei padroni di casa metterebbe la Virtus in una posizione di relativa sicurezza, mentre una vittoria di Pistoia dovrebbe permettere agli ospiti di staccare Trieste e di tenere anche Roma in zona rossa. Entrambe le formazioni arrivano da una lunga striscia negativa che andrà interrotta oggi obbligatoriamente.

Guardando alle statistiche, Pistoia ha il peggior attacco di tutta la Serie A, con 73,3 punti a partita, contro i 77,2 della Virtus Roma, tredicesima, mentre in difesa sono i romani i peggiori, penultimi, con 84,8 punti subiti mediamente, contro gli 82,9 di Pistoia, comunque quart’ultima. Guardando ai precedenti tra le due squadre, invece, Virtus e Pistoia si sono affrontate solo due volte a Roma, con un bilancio di un successo a testa. Nella stagione 2013/14 furono gli ospiti a vincere 75-87, mentre nella stagione successiva vittoria per la Virtus Roma 70-63. Nel match d’andata, infine, la Virtus si è imposta in trasferta sull’OriOra per 67-81.

La partita tra Virtus Roma e OriOra Pistoia non ha copertura tv, mentre sarà visibile in diretta streaming sull’Eurosport Player. OA Sport, invece, vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match, garantendovi aggiornamenti minuto per minuto.

Loading…

Loading…

Domenica 2 febbraio 2020

Ore 18.00: Virtus Roma-OriOra Pistoia

Diretta streaming – Eurosport Player

Diretta Live testuale – OA Sport

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI BASKET

ducciofumero@gmail.com

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credits: Ciamillo