Virtus Roma-Virtus Bologna in tv oggi: orario d’inizio, programma, streaming Serie A basket 2020

Girone di ritorno al via per la Serie A 2019-2020, e subito la diciottesima giornata propone il “derby delle Virtus”, quelle di Roma e Bologna, che si sfidano al PalaEur nel pieno pomeriggio della Capitale, l’una da facente parte del gruppo delle undicesime, l’altra da leader fin dall’inizio di questo campionato.

Sono cambiate tante cose sul fronte romano dalla sfida di andata al PalaDozza, vinta per 74-67 dalle V nere: allora furono assenti, per motivi diversi, sia Jerome Dyson che Davon Jefferson, oggi in campo, così come James White, alla sua prima a Roma. Non c’è più, invece, Mike Moore, sceso in A2 a Latina proprio per far posto a “The Flight”. L’assenza importante di Bologna, all’andata, si chiamava invece Milos Teodosic, che stavolta marca presenza. Prevista una cornice di pubblico che, per questa partita, a Roma non si vedeva da più di vent’anni, con i primi due anelli del Palazzo dello Sport dell’Eur pieni e il terzo che per la seconda volta in stagione verrà aperto al pubblico di casa, dopo la sfida contro Milano che ha richiamato 7591 persone. Ultimo confronto tra le due squadre a Roma: 4 gennaio 2015 (ma al PalaTiziano), vinsero i capitolini per 90-84. L’ultima nell’impianto dell’Eur, invece, risale al 12 maggio 2011; la spuntò ancora la squadra di casa per 80-69.

La sfida tra Virtus Roma e Segafredo Virtus Bologna, valida per il 18° turno della Serie A 2019-2020, si giocherà quest’oggi alle ore 16:30. Sarà possibile seguirla in diretta streaming su Eurosport Player. OA Sport offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta del match, per non perdersi davvero nulla.

SERIE A 2019-2020

DOEMNICA 12 GENNAIO

Ore 16:30 Virtus Roma-Segafredo Virtus Bologna

Loading…

Loading…

VIRTUS ROMA-SEGAFREDO VIRTUS BOLOGNA: DIRETTA TV E STREAMING



DIRETTA STREAMING – Eurosport Player

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo