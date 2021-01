VITERBESE – Novità IMPORTANTE per il settore giovanile

Viterbese – Tutto Calcio Giovanile si occupa delle categorie Nazionali Under 15, 16, 17, 18 (A-B e Lega Pro), Primavera 1, 2 e 3.

“Il successo di un club parte dalla programmazione giovanile e l’esempio maggiore, in questo senso, è l’Atalanta. Per questo motivo vogliamo acquistare una struttura per far alloggiare i ragazzi del settore giovanile. In questo modo avremo anche uno spazio per ospitare i calciatori in prova con la prima squadra, senza dover affittare stanze di volta in volta. Sarà una struttura centrale con alloggi e ristorazione, un valore aggiunto per il club”.

Con queste parole rilasciate ai microfoni di Tusciaweb.eu il Presidente Marco Romano della Viterbese ha voluto lanciare un bel messaggio al suo Settore Giovanile. Una notizia che farà di certo felice tutto lo staff, i tifosi e addetti ai lavori del club laziale (e non solo) in modo da poter disporre nel prossimo futuro di più autonomia con la speranza di raggiungere traguardi ambiziosi non solo con la prima squadra, ma anche con i giovani della Viterbese.