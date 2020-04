Vittorio Grigolo diventa papà, la futura moglie Stefania Seimur è incinta: “Sarà una bimba”

Vittorio Grigolo diventerà papà. Lo ha annunciato lo stesso tenore ed ex coach di Amici, nel corso della diretta di Storie Italiane. Lui e la compagna Stefania Seimur sono in dolce attesa: si tratta del primo bebè per la coppia. Grigolo e la Seimur hanno spiegato che sarà una bambina e che verrà al mondo a fine anno. Hanno inoltre già (quasi) scelto il nome: “Stiamo aspettando una bimba! Il nome? Prima pensavamo a Catalina, poi Lilia ed ora sembreremmo orientati su Bianca“. Emozionatissimo il cantante lirico all’idea di diventare papà:

La prima volta che ho sentito il movimento di mia figlia nella pancia, ho sentito una vibrazione incredibile, tutto questo mi ha portato indietro nella mia infanzia a cose che non ricordo

Vittorio Grigolo e Stefania Seimur vicini alle nozze

Il tenore e la compagna sono inoltre vicini al matrimonio, anche se probabilmente le nozze verranno rinviate al prossimo anno. Grigolo e la Seimur stanno vivendo il periodo di isolamento in Ucraina: “Noi abbiamo lasciato Milano per venire a fare questa masterclass qui a Kiev con i ragazzi che studiano la musica italiana con una passione grandiosa. Da 300 ragazzi siamo a passati a 1500, poi si è chiuso tutto per il coronavirus, come è successo da voi a Milano. Da qui sembrava quasi un caso arginato all’Italia e a Milano“. A quel punto la coppia è rimasta “bloccata” in Ucraina: “Ci manca l’Italia“.

Chi è Stefania Seimur, compagna di Vittorio Grigolo

Grigolo, che ha alle spalle un matrimonio finito con Roshi Kamdar, si è legato a Stefania Seimur circa un anno e mezzo fa. Lei ha 22 anni (una ventina in meno del tenore), è una modella e ballerina di origini ucraine ed è già mamma di una bambina, nata da una precedente relazione quando aveva solo 17 anni. Nel suo passato, c’è una relazione con Marco Borriello. Grigolo le ha chiesto di sposarlo davanti alle telecamere, nel corso di una puntata di All Together Now.