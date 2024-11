TvPlay – Viviano: “Conte mi fa ridere, rigore all’Inter è lo stesso dato a loro con l’Empoli”

L’ex portiere Emanuele Viviano, è intervenuto in diretta, per commentare la reazione di Antonio Conte, dopo la gara fra Inter e Napoli: “Conte mi fa ridere. Il rigore dato all’Inter contro il Napoli è lo stesso episodio dei partenopei con l’Empoli, però ora si crea un casino. Come diceva il comico di Colorado ‘Sono tutti fin****i con il sedere degli altri’”.

