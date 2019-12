Walter Nudo presenta la fidanzata Roberta Nigro a Natale, è la prima foto social di coppia

Walter Nudo ha trovato un nuovo amore. Sempre molto discreto sulla sua vita privata, il vincitore del Grande Fratello Vip ha scelto il giorno di Natale per presentare ufficialmente ai suoi fan l’attuale fidanzata. Lo ha fatto con uno scatto davanti all’albero decorato: “Semplicemente Buon Natale di cuore a tutti voi, da me e Roberta“. Lei è Roberta Nigro, di cui si hanno pochissime informazioni.

Chi è Roberta Nigro

Sappiamo solo che la compagna di Walter Nudo è di Milano. L’ex conduttore vuole tutelare la privacy di Roberta, con cui era già stato paparazzato a settembre. All’epoca, Nudo e la Nigro furono sorpresi dal settimanale Chi. Pare che si siano conosciuti a giugno e che abbiano trascorso in estate una vacanza romantica in Sicilia, per poi decidere di prendere casa insieme alle porte di Milano. Fino al 25 dicembre, però, lui non aveva mai mostrato la sua fidanzata a mezzo social né aveva mai parlato di lei. Al suo fianco l’ex gieffino ha trovato una nova serenità sentimentale dopo la fine del matrimonio con Celine Mambour, con cui si era sposato nel 2009. Prima ancora, era stato legato a Tatiana Tassara, dalla quale ha avuto i due figli Elvis e Martin Carlos, entrambi ballerini.

Walter Nudo e il ritiro dalla televisione

Chi si chiede perché Nudo non sia più apparso sul piccolo schermo nonostante la vittoria del Grande Fratello Vip non deve stupirsene. Dopo un problema di salute che lo ha costretto a un’operazione al cuore, ha deciso di rivedere le sue priorità e allontanarsi da un mondo che non sente più suo. Ha lasciato la tv e continua a restare accanto al suo pubblico con il suo profilo Instagram, da cui dispensa consigli ai fan e li sprona a prendersi cura delle cose davvero importanti: “Senza presunzione, non voglio insegnare niente a nessuno, che sia chiaro. Voglio solo mettere sul tavolo tutte le mie esperienze, quello che ho capito e imparato. E se qualcuno passa e vede che c’è qualcosa che può servire alla sua vita può prenderlo“.