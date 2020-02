Wanda Nara madre apprensiva: “Ho le telecamere in casa per controllare i miei figli e Mauro”

Wanda Nara si racconta in una lunga intervista al settimanale Oggi, dove sfoggia tutta la sua sincerità. Ormai abbiamo imparato a vederla nella veste di opinionista al Grande Fratello Vip, accanto a Pupo e al conduttore Alfonso Signorini, chiamata a ricoprire questo ruolo semplicemente: “Perché dico sempre quello che penso. Sono sincera in modo imbarazzante”. Ma il suo primo lavoro, quello che la impiega di più è senza dubbio quello di madre. Ed è proprio parlando di questo suo aspetto che svela alcuni aneddoti davvero sorprendenti della vita accanto ai suoi figli.

L’amore con Mauro Icardi

La storia tra Wanda Nara e l’ex attaccante dell’Inter, Mauro Icardi, è stata fin dal suo inizio oggetto dell’attenzione non solo delle cronache rosa, ma anche di quelle calcistiche, dal momento che l’argentina è sempre stata l’imprenditrice della carriera del suo compagno. Ma cosa l’ha fatta innamorare di lui, non è stato il suo talento, quanto la capacità di sapersi rapportare con i suoi figli, tanto da desiderare il sesto figlio da lui, ma ricevendo una risposta negativa alla sua richiesta: “Mi sono innamorata di lui, quando l’ho visto giocare con i miei bambini. È così: quando sei madre è quasi più importare incontrare un uomo che, ancora più di te, ami loro. Mi piacerebbe tanto fare il sesto figlio ma Mauro non vuole saperne: con cinque bambini, quattro cani e due case in città diverse, la nostra vita è già bella piena”.

Wanda Nara mamma apprensiva

Eppure a vederla in prima serata su Canale 5, a gestire il flusso di una trasmissione così seguita come il Grande Fratello Vip, sembra che sia nata per fare televisione. Il mondo dello spettacolo le si addice e, in effetti, già in Argentina era ampiamente famosa, dal momento che ha iniziato a lavorare tra moda e tv da quando aveva sei anni. Ma adesso, alla domanda su chi sia davvero Wanda Nara, se la showgirl impenitente e provocante o altro, lei risponde in questo modo:

Sono la mamma di cinque figli che sono la mia vita e la moglie di Mauro Icardi, il mio grande amore. Io la maggior parte del tempo indosso leggings, non mi trucco e uso scarpe basse perché devo rincorrere i miei bambini. Li seguo persino durante il Grande Fratello: a ogni pausa per la pubblicità, col telefonino accendo le telecamere di casa. Con cinque figli sono abituata a fare tre cose contemporaneamente e quindi riesco a buttare un occhio sul cellulare anche durante la diretta. Devo sempre sapere se va tutto bene. Abbiamo 23 telecamere ma non solo in quella di Milano. Anche a Parigi dove vive Mauro. Mi piace molto invitare gli amichetti dei miei figli ma è una grande responsabilità e quindi voglio essere sicura che non succeda nulla.-

Insomma, Wanda Nara è una madre apprensiva e dedita alla sua famiglia che riesce a gestire anche il suo ruolo da showgirl perfettamente, dimostrando di essere una donna di spettacolo a tutti gli effetti, pronta a far divertire, a stupire e a far esaltare il suo pubblico.