William e gli eredi al trono, la foto perfetta per gli auguri di Natale dei reali

Il quadretto familiare perfetto del Natale è quello dei reali inglesi, che decidono di fare gli auguri a sudditi e followers di tutto il mondo con una foto che ritrae il principe William insieme ai tre figli, George, Charlotte e Louis, nella giornata di sole che precede il Natale.

Non c’è Kate Middleton perché è lei a scattare l’istantanea, nella quale si vede il principe William dare un bacio al piccolo Louis, mentre Charlotte sorregge il bambino e George, invece, sta seduto guardando l’obiettivo. La didascalia dice tutto:

Buon Natale, questa fotografi del duca di Cambridge, il principe George, la principessa Charlotte e il principe Louis è stata scattata dalla duchessa di Cambridge a Norfolk all’inizio di quest’anno. Auguriamo a tutti voi un felice e rilassante giorno di Natale.

Una foto che sarebbe perfetta per stare sulla scrivania della regina Elisabetta e che ci porta inevitabilmente a tornare su quella che è stata la polemica del giorno in Gran Bretagnala polemica del giorno in Gran Bretagnala polemica del giorno in Gran Bretagna dopo il tradizionale discorso di Natale della sovrana. Molti, infatti, hanno notato un dettaglio piuttosto rilevante ai fini del chiacchiericcio che da sempre caratterizza la famiglia reale più nota al mondo. Le foto dei familiari della regina sono esposte sulla scrivania: al centro c’è la cartolina natalizia di William e Kate con i loro figli, a sinistra Carlo e Camilla, a destra il padre Giorgio VI, mentre sullo sfondo c’è il principe Filippo, il marito. Chi manca? Meghan ed Harry, che per le feste hanno deciso di “abbandonare” la Royal Family per passare qualche settimana in Canada lontani dai riflettori. Scelta, quest’ultima, che stando alle cosiddette fonti vicine ai reali citate dai tabloid inglesi, avrebbe deluso non poco la sovrana, tanto da averla costretta a eliminarli dalla scrivania. Eppure, a dispetto di ciò, i Sussex sembrano essere più in forma che mai e nella cartolina di Natale sono apparsi adorabili con il piccolo Archie in primo piano.