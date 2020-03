“William insultato da Harry”, il retroscena sulla frattura tra i fratelli e sul divorzio dai Reali

Altro che divorzio indolore: alla base dell’allontanamento di Harry e Meghan Markle dalla Corona britannica ci sarebbe una profonda frattura con la famiglia reale e in particolare tra Harry e suo fratello William. A fare un po’ di luce sulle chiacchieratissime ultime vicende della monarchia inglese ci pensa un lungo retroscena pubblicato dalla giornalista Kate Mansey sul Mail on Sunday del 15 marzo, che parte dall’ultimo evento ufficiale cui hanno partecipato Harry e Meghan prima della loro definitiva emancipazione che li porterà a diventare star “indipendenti” dai Windsor, in Canada. Al Commonwealth Day celebrato il 9 marzo a Westminster Abbey, non sono passati inosservati gli sguardi freddi delle coppie Harry-Meghan e William-Kate Middleton, che si sono sostanzialmente ignorati per tutto il tempo.

Il loro imbarazzato saluto davanti alle telecamere nell’Abbazia ha detto tutto. (…) Persone vicine ai due fratelli dicono che le cose tra loro vanno peggio che mai. Si dice che William si senta insultato dai recenti commenti di suo fratello, incluso il flusso di osservazioni sul sito Web di Sussex Royal su Harry e Meghan, che molti hanno colto come implicite critiche alla famiglia reale. William sente che suo fratello ha “mancato di rispetto” all’istituzione della monarchia e, soprattutto, alla nonna Regina.

Harry deluso dalla famiglia Windsor

Sempre secondo la ricostruzione del Mail on Sunday, se William sarebbe arrabbiato con Harry, quest’ultimo risulterebbe invece profondamente deluso dalla sua famiglia. Alla base dell’infelicità del secondogenito di Carlo e Diana ci sarebbe anzitutto il trattamento rivolto dai Windsor a sua moglie Meghan: l’ex attrice americana non sarebbe mai stata accolta in modo adeguato e persino il loro figlio, il piccolo Archie, non godrebbe delle giuste attenzioni. A un’analisi dall’esterno, è facile supporre come le frizioni tra Harry e i famigliari sarebbero nate dopo che lui ha deciso di sposare la Markle: attrice, afroamericana, divorziata, ambiziosissima e proveniente da una famiglia disfunzionale lontana anni luce dalle stirpi blasonate d’Europa, aveva tutte le carte in regola per innescare la miccia della “ribellione” in seno alla casata conservatrice dei Windsor. Eppure, sembra che la verità sia molto più complessa di così.

La lite tra Meghan e Kate

Il tabloid britannico sostiene che l’insofferenza di Harry avrebbe radici ben più profonde: l’eterna subalternità del principe al fratello maggiore ed erede al trono sarebbe diventata particolarmente difficile da sopportare dopo l’addio di Harry alla carriera militare, nel 2015. Adattarsi alla vita civile sarebbe stato molto difficile per lui, che nel 2017, in tempi non sospetti, svelò in un’intervista di aver già pensato di lasciare la famiglia reale: “Sentivo che volevo uscire, ma poi ho deciso di restare e trovare un ruolo per me stesso“. Peccato che quel ruolo Harry non lo avrebbe mai trovato: pare che negli anni abbia pensato addirittura di diventare pompiere o allenatore di rugby e, soprattutto, che abbia sempre vissuto male il suo inserimento nella Fondazione di beneficenza di Kate e William, sentendo che il suo lavoro non ricevesse il giusto riconoscimento. Poi, l’arrivo di Meghan Markle avrebbe semplicemente accelerato il processo di allontanamento, sino a una lite tra lei e Kate che sarebbe scoppiata poco prima del matrimonio di Meghan e Harry.

La relazione si stava rapidamente raffreddando ma è diventata glaciale a seguito di un incidente in cui, secondo quanto riferito, Kate sarebbe scoppiata in lacrime durante i preparativi per il matrimonio. Era più di quanto William potesse sopportare.

Oggi i due fratelli parlerebbero pochissimo

Lo stesso William non avrebbe mai accettato davvero il legame tra Meghan e suo fratello, al punto che prima delle nozze avrebbe spronato Harry a pensarci bene prima di convolare a nozze. Un atteggiamento che Harry avrebbe trovato “prepotente e paternalistico“. Costantemente messo in ombra rispetto a William, anche dal padre Carlo, Harry si sarebbe sentito ancora più escluso negli ultimi tempi, come nel caso della “misteriosa” sparizione della foto di lui e Meghan dal videomessaggio di auguri di Natale della Regina. Sopo pochi giorni dopo è arrivato l’annuncio dell’uscita della coppia dalla famiglia. Oggi, sembra Harry e William parlino a malapena. “Sono sicuro che alla fine si riconcilieranno, ma al momento è difficile“, ha dichiarato una fonte al giornale inglese, “Ci vorrà molto tempo per risanare la ferita. Al momento non riesco a vedere una soluzione“.