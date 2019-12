William tocca Kate Middleton ma lei si scansa, il gesto di stizza trasmesso dalla tv inglese

Quello ripreso dalle telecamere della BBC è il gesto universale per comunicare all’interlocutore di non toccarci. Ma quando sei Kate Middleton e a osare sfiorare la tua spalla è il principe William d’Inghilterra, allontanato in malo modo nello spazio di un battito di ciglia, la stizza diventa quasi un fatto di stato. Il set della scena che rischia di provocare l’ennesimo breve momento di imbarazzo alla famiglia reale inglese è la trasmissione “A Berry Royal Christmas” in onda sulla BBC.

Il video di Kate Middleton che allontana William

Le telecamere hanno seguito il duca e la duchessa di Cambridge durante gli impegni ufficiali presi in occasione del Natale. È probabile che, prima di uno di questi, come accade alle coppie di tutto il mondo ogni giorno, tra Kate e William ci sia stato un litigio e che al momento di girare il filmato la Middleton non lo avesse ancora metabolizzato. Così, quando il marito ha provato a toccarle una spalla durante una conversazione, Kate si è platealmente scrollata di dosso la sua mano. Un movimento repentino il suo, ma così palese da non potere passare inosservato.

La BBC non ha tagliato la scena

La BBC, per disattenzione o volutamente, com’è più probabile, non ha tagliato la scena incriminata che è stata regolarmente inserita all’interno dello speciale documentario di Natale realizzato insieme ai reali inglesi. Il gesto di stizza di Kate, ripresa mentre allontana William, è stato commentassimo sui social. Gli inglesi si sono divisi a metà: da un lato chi non ha potuto fare a meno di fare ironia sullo smacco ricevuto dal principe pubblicamente (perché non basta un titolo a rendere un uomo immune dalla furia della propria compagna), dall’altro chi ha “rimproverato” la televisione pubblica del Regno Unito per avere deciso di non tagliare la scena in questione, evitando così di provocare imbarazzo ai reali.