Zalgiris-Olimpia Milano in tv oggi: orario, programma, streaming Eurolega basket 2020

Sul finire del pomeriggio odierno una squadra italiana che, questa settimana, sarà in campo nell’ampio stop della pallacanestro nazionale c’è. Si tratte dell’Olimpia Milano, impegnata in campo internazionale, in Eurolega, contro lo Zalgiris Kaunas nella giornata numero 27 della massima manifestazione continentale.

All’andata, disputata lo scorso ottobre, fu l’A|X Armani Exchange a vincere tra le polemiche sulla gestione dell’arbitraggio nei secondi finali, che portò l’Eurolega a rilasciare un comunicato che riconobbe diversi errori. Rispetto ad allora ci sono stati vari cambiamenti nelle due squadre: alla corte di Ettore Messina non ci sono più Shelvin Mack ed Aaron White, mentre sono arrivati Keifer Sykes e Drew Crawford, mentre a Kaunas, limitatamente ai giocatori visti in Eurolega, all’uscita di scena (senza troppi rimpianti) di Alex Perez si è contrapposto l’arrivo di KC Rivers. Proprio quest’ultimo è uno dei due ex “italiani” in orbita Zalgiris, avendo militato a Latina, Treviso epoca Benetton, Virtus Bologna e Reggio Emilia; l’altro è Tomas Masiulis, oggi uno dei vice di Sarunas Jasikevicius, che ha giocato per un breve periodo a Siena nel 2002.

Il match tra Zalgiris Kaunas vedrà la palla a due alzarsi alle ore 19:00. Sarà possibile seguirlo in diretta streaming su Eurosport Player. OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta, per non perdersi davvero nulla.

PROGRAMMA EUROLEGA 2019-2020

VENERDÌ 28 FEBBRAIO

Ore 19:00 Zalgiris Kaunas-Olimpia A|X Armani Exchange Milano

ZALGIRIS KAUNAS-OLIMPIA MILANO: DIRETTA TV E STREAMING



DIRETTA STREAMING – Eurosport Player

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

